Rodenberg. Beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Lkw auf der Autobahn A2 ist eine 51-jährige Fahrerin schwer verletzt worden.

Obwohl sich der Pkw mehrmals überschlag, kamen zwei neunjährige Kinder mit leichten Verletzungen davon. Das teilte die Polizei in Hannover am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Bad Nenndorf. Die Frau fuhr demnach auf d