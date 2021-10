Radfahrer fahren auf einem Radweg.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Oldenburg. In größeren Metropolen sind Leihräder schon länger unterwegs - nun bekommt auch Oldenburg ein eigenes, öffentliches Fahrradleihsystem.

Der Start ist zum Beginn der kommenden Fahrradsaison Anfang April 2022 geplant, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Dann sollen 250 Leihfahrräder an verschiedenen Stellen in der Oldenburger City verfügbar sein. Wer die Räder nutzen möchte