Die Ampelblume im Innenhof der Stadtwerke München leuchtet in allen Phasen Rot, Gelb und Grün.

Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Bremen. An den Koalitionsverhandlungen über eine mögliche Ampel-Koalition auf Bundesebene sind auch viele Politiker der Parteien SPD, FDP und Grüne aus Niedersachsen und Bremen beteiligt, darunter beide Regierungschefs und mehrere Minister.

So gehört etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zu den SPD-Verhandlern in der Arbeitsgruppe (AG) „Klima, Energie, Transformation“. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist Teil des SPD-Teams in der AG Mobilität, wo er au