Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Marklohe. Eine Pilzsammlerin hat die Leiche einer seit Monaten vermissten Seniorin gefunden.

Wie die Polizei am Mittwoch in Nienburg mitteilte, entdeckte die 31-Jährige die Vermisste am Sonntag in einer Marschlandschaft nahe der Weser westlich der Stadt Nienburg. Die Leiche der 87-Jährigen habe zwischen hochgewucherten Pflanzen un