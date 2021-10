Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Celle. Ein mutmaßlicher Rap-Videodreh hat in Celle einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag, wie mehrere junge Männer auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes mit einer Waffe hantierten. Wie die Polizei berichtete, setzten die eingesetzten Beamten daraufhin drei Männer fest. In deren