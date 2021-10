Freiburg setzt im Pokal in Osnabrück auf Uphoff

Freiburgs Trainer Christian Streich steht an der Seitenlinie.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Osnabrück. Freiburgs Trainer Christian Streich setzt im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück auf Ersatztorwart Benjamin Uphoff.

Der 28 Jahre alte Torhüter steht am Dienstagabend für Mark Flekken zwischen den Pfosten des Fußball-Bundesligisten. Für Uphoff ist es der erste Einsatz in dieser Saison. Zudem rücken im Vergleich zum 2:0 in der Bundesliga beim VfL Wolfsbur