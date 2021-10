Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. In fleischverarbeitenden Betrieben in Niedersachsen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig häufiger auf das Coronavirus getestet werden müssen.

Diese Pflicht soll von einmal auf zweimal wöchentlich steigen, kündigte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover an. Eine Testpflicht bestehe auch in Betrieben, die nicht von Corona-Fällen b