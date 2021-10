Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen.

David Inderlied/dpa/Illustration

Emden. Kuriose Entdeckung am Morgen: Ein 52-Jähriger Mann hat im geparkten Auto seiner Partnerin in Emden einen fremden Mann festgestellt und daraufhin die Polizei gerufen.

Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem ungebetenen Gast um einen 21 Jahre alten, polizeibekannten Mann aus Emden handelte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach gab der 21-Jährige am Montag an, in de