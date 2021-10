Eine Darstellung der Göttin Justitia.

Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Celle. Wegen Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in acht Fällen ist ein 38 Jahre alter Mann vor dem Oberlandesgericht Celle zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Die Richter sahen es als bewiesen an, dass der Deutsch-Libanese seinen Bruder, der sich 2015 in Syrien dem IS anschloss, über Jahre von Deutschland aus unterstützte.Die Brüder gehörten nach Angaben des Gerichts dem mittlerweile verbotenen