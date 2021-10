Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Illustration

Einbeck. Ein gegen ihn verhängtes Fahrverbot hat einen 20 Jahre alten Mann in Einbeck (Landkreis Northeim) nicht davon abgehalten sich weiter hinters Steuer zu setzen - und das sogar vor den Augen der Justiz.

Der Mann fuhr beim Amtsgericht in Einbeck vor, um seinen Führerschein wegen eines Fahrverbots abzugeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Doch als der 20-Jährige ohne Fahrerlaubnis das Gericht am Freitagvormittag kurz darauf verließ, b