Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Melle. Ein 69-jähriger Rennradfahrer ist wenige Stunden nach seiner Kollision mit einem Motorrad im Krankenhaus in Osnabrück gestorben.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall hatte sich am Vortag in Melle ereignet. Dabei war der 69-Jährige mit seinem Rennrad unvermutet auf die Straße eingebogen, auf der das Motorrad Vorfahrt hatte. Der Radfahrer erlitt bei dem Zu