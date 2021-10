Ralf Elfers steht mit einer gelben Leiter und einem gelben Stuhl in der Innenstadt.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg. In vielen Citys in Niedersachsen ist das Leben während des Lockdowns fast zum Erliegen gekommen. In Lüneburg setzten Geschäfte mit gelben Leitern ein Zeichen. Nun plant der Initiator eine Ausstellung. Und wird für seine Idee ausgezeichnet.

Leerstehende Geschäfte sind während der Pandemie in vielen Innenstädten Niedersachsens zum Problem geworden, eine kreative Aktion in Lüneburg für den Einkauf lokaler Produkte bekommt nun eine Ausstellung und einen Preis. Rund 200 gelbe Leit