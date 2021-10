IG BCE sieht bei Energiewende neue Regierung in der Pflicht

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE.

Monika Skolimowska/ZB/dpa/Archivbild

Hannover. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat zum Auftakt ihres Kongresses in Hannover für die kommende Energiewende in der Industrie klare Forderungen an die künftige Bundesregierung gerichtet.

„Es geht nicht mehr um das „Ob“, aber ganz besonders um das „Wie“ dieser Energiewende und Transformation“, sagte IG-BCE-Vorsitzender Michael Vassiliadis zur Eröffnung des Kongresses am Sonntag. Man habe keinen Puffer mehr, um Dinge wie tec