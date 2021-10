Mann durch Messerstiche in Hannover schwer verletzt

Hannover. Durch sechs Messerstiche ist ein Mann im Stadtzentrum von Hannover schwer verletzt worden.

Der mutmaßliche Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Sonntag wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Den Angaben nach waren der 55-Jährige und ein anderer Mann am Vorabend am Steintorplatz in Streit gera