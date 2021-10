Eine Pflegefachkraft schiebt in einem Altenheim einen Rollator.

Sina Schuldt/dpa/Illustration

Leer (Ostfriesland). Angesichts voller Heime kann die Suche nach einem freien Pflegeplatz aufwendig sein. Ein neues Internetportal in der Region Weser-Ems soll diese Suche nun vereinfachen. Laut den Initiatoren bietet es eine Funktion, die so bislang einzigartig in Deutschland ist.

Mit einem neuen Online-Portal soll es in der Weser-Ems-Region künftig einfacher werden, einen passenden Pflegeplatz in der Nähe zu finden. In dem Portal, das seit wenigen Wochen unter der Adresse gesundheit-weser-ems.de im Internet zu errei