Ein Fußball liegt auf dem Rasen.

Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Wiesbaden. Der SV Meppen hat seinen fünften Saisonsieg gefeiert.

Der Fußball-Drittligist aus dem Emsland gewann in einem spektakulären Spiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag mit 4:3 (2:1). Maximilian Thiel brachte die hessischen Gastgeber in der 31. Minute zunächst in Führung. Markus Ballmert (36.) un