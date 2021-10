Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball.

Uli Deck/dpa/Symbolbild

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden hat die Chance verspielt, in der Drittliga-Tabelle ins obere Drittel zu rücken. Nach dem 3:4 gegen den SV Meppen will Coach Markus Rehm an der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive arbeiten.

Trainer Rüdiger Rehm war nach dem 3:4 (1:2)-Torspektakel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem SV Meppen richtig bedient. „Wir müssen hart mit uns ins Gericht gehen“, sagte der Coach der Hessen. „Wir haben eine schlechte Phase und müssen