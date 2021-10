Besucher schauen sich die Ausstellung "Van Gogh - The Immersive Experience" Lichtinstallationen an.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Die weltberühmten Bilder von Vincent van Gogh hängen an vielen verschiedenen Orten auf der Welt. Moderne Digitaltechnik macht es möglich, die Werke an einem Ort zu bestaunen.

Die farbenfrohe Bilderwelt des niederländischen Malers Vincent van Gogh ist in einer multimedialen Kunstausstellung in Bremen zu erleben. In einer alten Fabrikhalle werden die Gemälde mit Hilfe von 35 Videobeamern mehrfach vergrößert an Wän