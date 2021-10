Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Neu Wulmstorf. Zwei Menschen laufen in Neu Wulmstorf auf die Bahngleise. Ein herannahender Zug erfasst beide und sie sterben. Auch am Morgen danach sind die genauen Umstände unklar.

Zwei Menschen sind am Freitagabend im Landkreis Harburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 33 Jahre alte Mann und die 29-jährige Frau liefen auf die Gleise in der Nähe Bahnhofs in Neu Wulmstorf bei Hamburg, wie ein Poliz