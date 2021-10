Das Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ wird in der Nacht durch die Ems in die Nordsee überführt.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Der neugebaute Kreuzfahrtriese „Aidacosma“ hat seine Schleppfahrt von der Meyer-Werft an der Ems zur Nordsee begonnen. Das 337 Meter lange Schiff wurde am frühen Samstagmorgen in Papenburg durch die Dockschleuse in die Ems gezogen. Dann gin