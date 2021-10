Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Verden (Aller). Mehrere Zehntausend Euro hat eine 88 Jahre alte Frau in Verden an falsche Polizisten und Staatsanwälte übergeben.

Die ältere Dame sei von den Tätern so unter Druck gesetzt worden, dass sie das Geld an einer Bushaltestelle im Stadtteil Eitze übergab, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Betrüger hatten am Mittwoch behauptet, dass die Tochter der Frau