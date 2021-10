Ein Arzt impft einen Jugendlichen.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Bremen. Das Herzstück des Bremer Corona-Impferfolgs, das große Impfzentrum in Messehalle 7, hat die Arbeit eingestellt.

Dort seien am Freitagnachmittag die letzten Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden, teilte das Gesundheitsressort mit. Seit der Eröffnung am 28. Dezember 2020 seien in dem Zentrum etwa 470 000 Impfungen durchgeführt worden.„Die