Erneut größere Menge Drogen in Seesack angespült

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hagermarsch. An der ostfriesischen Nordseeküste ist erneut eine größere Menge Drogen angespült worden.

Bei Aufräumarbeiten im Deichvorland von Hilgenriedersiel (Landkreis Aurich) entdeckten Arbeiter am Donnerstagnachmittag einen Seesack mit 25 Kilogramm Drogen, wie die Polizei in Aurich am Freitag mitteilte. Demnach handelt es sich um Kokai