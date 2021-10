Corona-Lage in Niedersachsen noch stabil

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen bleibt die Corona-Lage vergleichsweise stabil, allerdings steigt die Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken während der vergangenen sieben Tage betrug am Freitag 2,3 pro 100.000 Einwohner. Damit lag die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz etwas niedriger als am Vortag (2,4). Für die nie