Leiche aus Wieltsee in Weyhe geborgen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Weyhe. Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstag im Wieltsee in Weyhe im Landkreis Diepholz eine männliche Leiche geborgen worden.

Taucher, Rettungshubschrauber und eine Drohne suchten den Mann mehrere Stunden. Ein Taucher der Feuerwehr Bremen fand ihn in einem tieferen Bereich des Sees und brachte ihn an Land, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Notärztin konnte allerd