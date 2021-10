Eine Birke biegt sich im Wind.

Daniel Vogl/dpa

Bremen. Wegen des Sturms bleibt der Bremer Freimarkt am Donnerstag vorerst geschlossen.

Der Freimarkt auf dem 100.000 Quadratmeter großen Hauptfestgelände an der Bürgerweide am Bahnhof werde aufgrund der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes nicht wie geplant am Mittag öffnen, teilte der Bremer Senat am Donnerstag mit. Ob