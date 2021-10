Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße.

Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bremen. Ein Tankwart ist in Bremen nach einem Streit um die Maskenpflicht attackiert worden.

Ein 21 Jahre alter Mann schlug und trat mehrfach auf den am Boden liegenden Verkäufer ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 67-Jährige wurde nach dem Angriff vom Mittwochvormittag zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ge