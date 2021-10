Forscher nehmen Zwangsarbeit am Erzbergwerk in den Fokus

Illuminierte Gänge sind Untertage im Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar zu sehen.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Goslar. Die Zwangsarbeit am Erzbergwerk Rammelsberg während der Zeit des Nationalsozialismus wird wissenschaftlich genauer untersucht.

Orte und Räume an oder in denen Frauen und Männer vor fast 80 Jahren unter Gewalt zur Arbeit gezwungen worden seien, würden in den Mittelpunkt der Forschung gerückt, hieß es am Donnerstag zur Projektvorstellung. Mit archäologischen Mitteln