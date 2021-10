Wolfsburg verliert Champions-League-Spiel in Salzburg

Wolfsburgs Mittelfeldspieler Renato Steffen (l-r), Salzburgs Stürmer Karim Adeyemi und Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold in Aktion.

Angelika Warmuth/dpa

Kleßheim. Der VfL Wolfsburg gerät nach der ersten Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase immer mehr unter Druck.

Nach zuvor zwei Unentschieden verlor der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend 1:3 (1:1) bei RB Salzburg und muss in der Gruppe G um den Einzug in das Achtelfinale bangen. Der österreichische Meister hat dagegen nun sieben Zähler. Der deut