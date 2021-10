Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Celle. Das Oberlandesgericht Celle hat einen 31-jährigen Deutschen wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung Hai'at Tahir al-Sham (HTS) in Syrien zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, wie das OLG am Mittwoch mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle warf dem Mann vor, zwischen 2017 und 2019 in sechs Fällen Geldbeträge von insgesamt mehr als 2000 Euro an ein - inzwischen ge