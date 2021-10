Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nörten-Hardenberg. Ein Bauarbeiter ist am Dienstag in Südniedersachsen von einer Brücke gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt.

Wie die Polizei in Northeim am Mittwoch berichtete, war der 32-Jährige tags zuvor von der Überführung der Autobahn 7 über die B446 an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg abgerutscht. Er sei daraufhin mehrere Meter in die Tiefe gefallen.