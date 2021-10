Ein Mitarbeiter geht an Transportwagen mit Stauden und Gräsern entlang.

Bad Gandersheim. Die Veranstalter der Landesgartenschau (Laga) Bad Gandersheim wollen mit einer Aktion vor Weihnachten den Vorverkauf ankurbeln.

In einem knappen halben Jahr, am 14. April, soll die erste Schau ihrer Art in Südniedersachsen eröffnet werden. Bisher seien 7000 Jahrestickets abgesetzt worden, die meisten davon in der Adventszeit 2020, sagte Geschäftsführer Thomas Helli