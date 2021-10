Vier Wechsel in Wolfsburger Startelf: Adeyemi spielt für RB

Salzburgs Karim Adeyemi erzielt einen Treffer vom Elfmeterpunkt.

Petr David Josek/AP/dpa/Archivbild

Kleßheim. Lukas Nmecha soll beim Champions-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Red Bull Salzburg den mit dem Coronavirus infizierten Top-Stürmer Wout Weghorst ersetzen.

Der 22-Jährige, der zuletzt auch schon in der Fußball-Bundesliga von Beginn an gespielt hatte, steht erneut in der Startelf von Trainer Mark van Bommel. Beim österreichischen Gegner ist der deutsche Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi einsa