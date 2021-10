Weil in Portugal: Chancen für Wasserstofflieferung

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Lissabon. Ministerpräsident Stephan Weil sieht gute Chancen für eine enge Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und Portugal beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und dem Ausbau der erneuerbaren Energien.

„Portugal würde gern in den Export grünen Wasserstoffs einsteigen - daran besteht in Deutschland und Niedersachsen sicher großes Interesse“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag zum Abschluss einer Reise nach Li