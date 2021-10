Die Maske bleibt im Winter in Niedersachsen wohl steter Begleiter.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Osnabrück. Maskenpflicht und 3G-Regeln sollen in Niedersachsen im Herbst und Winter weiter gelten. Und zwar unabhängig davon, ob die Corona-Notlage auf Bundeseben ausläuft. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens an.

Behrens sagte am Dienstag in Hannover, es brauche auch weiter Schutzvorkehrungen, um die Ausbreitung des Virus auszubremsen. Das seien die sogenannten 3G-Regeln, die Begrenzung von Großveranstaltungen oder der Mundnasenschutz in Geschäften