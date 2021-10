Dunkel gefärbte Tulpen blühen im Park der Gärten von Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland).

picture alliance / dpa/Archivbild

Bad Zwischenahn. Das gestiegene Interesse an Gärten und Pflanzen während der Corona-Pandemie hat dem Park der Gärten im Ammerland erneut einen Besucherrekord beschert.

Wie die Park-Gesellschaft am Dienstag nach Abschluss der Saison in Bad Zwischenahn mitteilte, verzeichnete die Parkanlage in diesem Jahr so viele Besucherinnen und Besucher wie nie zuvor seit dem Bestehen.Rund 173.000 Gäste besuchten den P