Ein Sturm weht Sand über den Strand.

Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa/Archivbild

Hannover. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres steht in den kommenden Tagen den Menschen in Niedersachsen und Bremen bevor.

Erwartet werden stürmische Böen und Sturmböen der Windstärke 8 und 9, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Dienstag. An exponierten Lagen, etwa an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Inseln, i