Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Melle. Der Anhänger eines Lastwagens hat auf der Autobahn A30 bei Melle in der Nacht gebrannt und für eine Sperrung gesorgt.

Ein Sprecher der Polizei teilte am Dienstag mit, dass am späten Montagabend in Fahrtrichtung Hannover zunächst ein Feuer an den Reifen des Anhängers ausgebrochen sei. Kurze Zeit später habe der mit Gewürzen beladene Anhänger dann kom