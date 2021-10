Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen.

David Inderlied/dpa/Symbolbild

Uplengen. Ein Miauen aus der Wand brachte die Retter auf die Spur: Feuerwehrleute im ostfriesischen Landkreis Leer haben eine Katze aus einem tiefen Kaminschacht befreit, in den sie gefallen war.

Der Tierhalter in Remels habe seine Katze bereits seit Sonntag vermisst und vergeblich gesucht, berichtete die Feuerwehr am Montag. Schließlich hörte er ein Mauzen aus der Wand des eigenen Hauses.Die Katze war in einen alten, rund sechs Me