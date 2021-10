Brandursache bei Wohnungsbrand in Garbsen noch unklar

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Garbsen. Die Brandursache für das Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen bei Hannover ist noch nicht geklärt.

Es werde ermittelt, ob es am Krankenbett des gestorbenen 71 Jahre alten Bewohners einen technischen Defekt gegeben habe, teilte die Polizei am Montag mit. Weiterhin fanden die Ermittler am Krankenbett Zigarettenreste und ermitteln nun, ob