Obduktion: Schwangere Frau in Lüneburg an Stichverletzungen gestorben

Ersten Angaben zufolge gingen die Ermittler von einem Beziehungsdelikt aus. (Symbolfoto)

Lüneburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer schwangeren Frau und ihres ungeborenen Babys in Lüneburg liegen nun die Ergebnisse der Obduktion vor.

Stichverletzungen sollen für den Tod der hochschwangeren Frau in Lüneburg todesursächlich gewesen sein. Dies habe die Untersuchung am Wochenende ergeben, sagte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer am Montag. Das schriftliche Ergebnis liege al