Obduktion: Schwangere Frau an Stichverletzungen gestorben

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

David Inderlied/dpa/Illustration

Lüneburg. Stichverletzungen sollen für den Tod der hochschwangeren Frau in Lüneburg todesursächlich gewesen sein.

Dies habe die Obduktion am Wochenende ergeben, sagte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer am Montag. Das schriftliche Ergebnis liege allerdings noch nicht vor. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat am Freitag dauerten noch an.Gegen den 37 Jahre