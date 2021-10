Corona-Lage in Niedersachsen nahezu unverändert

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Lage in Niedersachsen hat sich zum Start in die neue Woche nur minimal verändert.

In den Kliniken blieb die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Montag auf dem Niveau des Vortags. Für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nannte das Land wie bereits am Sonntag einen W