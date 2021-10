Warnstreiks von Bankbeschäftigten am Dienstag

„Warnstreik!“ steht auf einem Schild.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Banken im Nordwesten zu Warnstreiks aufgerufen.

Der Ausstand sei für Dienstag geplant, hieß es am Montag in einer entsprechenden Ankündigung. Es soll auch Demonstrationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern privater und öffentlicher Institute in Hannover, Bremen und Braunschweig geben