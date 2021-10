Die Hunde der Niedersachsen-Meute und Reiter jagen der Fährte hinterher.

Michael Matthey/dpa

Wedemark. Der Herbst ist die Zeit der Schleppjagden: Rund 60 Reiter aus Norddeutschland und 22 Hunde der Niedersachsenmeute haben am Sonntag in Meitze in der Wedemark bei Hannover an der traditionellen Hubertusjagd teilgenommen.

Auf der 14 Kilometer langen Strecke über Grünland, Felder und durch Wälder waren rund 30 Hindernisse aufgebaut, sagte Helmut Bäßmann von der Jagdgemeinschaft Meitze, die zu der Schleppjagd eingeladen hatte. Auch der Fluss Wietze musste auf