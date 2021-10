Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet.

Hannover. In Hannover haben am Wochenende in zwei Fällen Jugendliche mit Spraydosen versucht, andere Menschen anzugreifen.

In einem Fall wollte in der Nacht zum Sonntag ein 15-Jähriger offenbar mit einer Haarspraydose und einem Feuerzeug eine 18-Jährige anzünden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach erzeugte er eine Stichflamme in Richtung der jungen