Wolfburgs Lena Oberdorf.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der sechsmalige deutsche Meister VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert.

Durch ein Eigentor in der Schlussphase verloren die Niedersächsinnen am Sonntag das Spitzenspiel bei 1899 Hoffenheim mit 1:2 (0:1). Lena Oberdorf unterlief dieses Missgeschick in der 82. Minute nach einem Eckball. Die erste Hoffenheimer Fü