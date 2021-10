26-Jähriger nach Flaschenwurf in Gewahrsam

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt.

Frank Molter/dpa/Symbolbild

Verden. Ein 26 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Verden nach dem Wurf einer Plastikflasche von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ließ der Mann die Flasche achtlos auf die Straße fallen, was einen 64 Jahre alten Autofahrer zu einer Vollbremsung veranlasste. Demnach wollte der 64-Jährige die Angelegenheit klären, wurde dann aber v