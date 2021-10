Etwas mehr Corona-Kranke in niedersächsischen Kliniken

Hannover. Die Zahl von Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in niedersächsischen Kliniken je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist etwas gestiegen.

Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert am Sonntag mit 2,2 an - am Samstag betrug er noch 2,1. Für die niedersächsischen Gesundheitsbehörden und Kommunen ist er der wichtigste Faktor zur Gesamtbewertung der Corona-Situation.Auch