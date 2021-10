Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“.

Osnabrück. Wegen einer Bombenentschärfung müssen in Osnabrück Tausende ihre Wohnungen verlassen. Mehr Menschen als üblich kommen laut Stadt in einem Evakuierungszentrum unter. Dort gab es zudem ein medizinisches Angebot, das viele in Anspruch nahmen.

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Osnabrück entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Heckzünder der 50-Kilo-Bombe unschädlich gemacht, sagte eine Stadtsprecherin am Sonntag. „Alles ist gut gelaufen.“ Di